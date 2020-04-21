【懶人包】油價究竟發生乜事？你想知的一文解晒！

美國紐約期油周一(20日)破天荒「負數」，對全球市場及經濟為之震撼，皆因1983年油市期貨有數據以來首見「負油價」，簡單來說，就是產油者要「貼錢」賣油給買家！

【為甚麼要「貼錢」？】

對部分生產商來說，長期來看，「貼錢」請人買油可能較關閉油井或尋找地點儲油划算。很多人擔心關閉油井可能會造成永久性損害，未來恐失去經濟效益。

也有投資者因押注油價升跌而從事期貨合約交易，無意等到合約到期交貨，結果碰上價格大跌，面臨「認輸」和「尋找空間儲油」的抉擇，加上原油供應過剩愈益嚴重，儲油空間不但難尋、且價格高昂。

【為何供應過剩？】

無論是疫情或之前的石價大戰本身，其中一個因素就足以震動油市，目前更何況兩隻「黑天鵝」齊飛。疫情造成全球數億人居家抗疫，經濟活動停擺，導致石油需求崩潰，加上沙特阿拉伯和俄羅斯早前大打價格戰，拚命產油，造成供應更過剩。

【不是有減產協議嗎？】

石油輸出國家組織(OPEC)早前與俄羅斯、美國，以及20國集團(G20)達成了減產協議，同意整體產量減少約10%，但這份協議的減產量不但仍是太少，也來得太遲。

【冇儲油空間？】

自從石油供應開始過剩、油價開始下跌以來，儲油設施就一路趨向爆棚。美國儲油中樞、同時也是西德州中級原油運交點的奧克拉荷馬庫欣區(Cushing)自2月底以來，庫存已飆升48%，達5,500萬桶。

目前從周三(22日)開始，交易商又再需要在大約一個月後6月合約到期前，找到更多存放石油的地方。輪船、管道、煉油廠的儲油罐、港口，甚至火車車廂都在考慮之中。

【負油價對消費者意味甚麼？】

過去一年，美國平均油價每加侖下跌超過1美元，來到1.81美元。油價自2月底以來日日跌，原油期貨價格下跌要好幾周，才會反映在加油站的汽油價格上。

【經濟復甦看似更遙遠？】

過去2至3個月，全球每日有3,000萬桶石油要轉為儲存，這個數量相當於全球需求量的30%。即使對石油的需求重返疫情前水平，也要好一段時間，才能把這段期間儲存的原油用完。

再者，隨着油價出現歷史性「負數」，市場對通脹預期也急速降溫，甚至有通縮之虞。衡量未來10年平均年度通脹水平的美國10年期損益平衡利率兩周多以來，首次跌破1%。對聯儲局而言，這恐怕是個壞消息，因過去十年大部分時間，聯儲局都很難把通脹維持在2%或更高水平之上，目前可謂難上加難。

【專家料逾500家美國石油公司面臨倒閉...】

外電引述分析師預計，油價崩跌至石油業者無法獲利的程度，若不能快速反轉，美國可能有許多油公司須聲請破產保護。

目前，美國6月原油期貨合約仍在每桶20美元以上，但這也很慘。外電引述挪威能源諮詢公司Rystad Energy頁岩研究部門主管阿伯拉莫夫表示，油價在30美元已經相當糟糕，一旦降到20美元或甚至10美元，就是一場噩夢。許多油公司在榮景時背負太多債務，有些將無法熬過這次的景氣低潮。

據他估計，油價若在20美元，2021年底前會有533家石油探勘和生產的公司聲請破產，降到10美元則會有超過1,100家公司聲請破產。他說，若油價降至10美元的話，幾乎每家有債務的美國能源公司都必須聲請《破產法》第11章的保護，或者考慮策略聯盟的機會。

【油價未見負已失5.1萬職位 情況不妙】

3月油氣行業減少了近51,000個鑽井及煉油職位，減幅達到9%。在周一原油期貨價格跌到負值之際，情況還有可能進一步惡化。

研究諮詢公司BW Research Partnership的數據顯示，3月油氣行業損失的職位數增加了15,000個，其中包括建築、鑽井設備製造和航運等輔助職位。該公司分析了勞工部的數據以及對大約30,000家能源公司的調查數據。

該公司副總裁Philip Jordan表示，5到7年的就業增長在一個月內就消失殆盡了，讓人恐懼的是，這還僅僅是開始。4月份油氣行業的情況看起來也不容樂觀。

BW Research預測，2020年第一季，油氣行業的工作職位可能減少了多達30%。每減少一台鑽機或壓裂機組，就會有20多名作業工人失業。

【油價最新狀況】

目前油價跌勢持續，紐約5月期油在周二(21日)最後一個交易日臨交割前一度跌至負數，因儲油空間嚴重不足，而分析師預計，在5月合約到期後，6月原油的巨大「高水」空間也會遭到逐步蠶食，這意味着新的近月原油期貨價格將有相當的下跌空間。

紐約6月期油日內再續跌勢，觸及每桶15.99美元低位，暴瀉21%，拖累布蘭特期油跌穿20美元，報每桶19.25美元，挫24%。

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