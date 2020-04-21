港匯觸發7.75強方兌換保證　金管局注入15.5億港元

港元及美元息差趨闊，市場沽美元、買港元的套息交易活躍，刺激港元匯價表現強勢，今日(21日)終觸發7.75強方兌換保證，需要香港金融管理局出手承接美元沽盤，變相注入15.5億港元。金管局注資後，香港銀行體系結餘將於周四(23日)，增加至606.34億港元。

金管局在去年3月底以來，再度出手干預匯市，惟當時是港匯趨弱，觸發7.85弱方兌換保證，需金管局出手承接港元沽盤，今次則為2015年10月以來金管局首度注資。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，金管局終出手並不出奇，因港美息差近日已闊見1厘水平，市場套息交易活躍，對港元帶來支持。

他並指，若與2008年金融海嘯後，美國聯邦利率趨近零對比，今次美國量化寬鬆的威力，對港元的影響已「無咁犀利」。由於資金難大規模流入香港，他料金管局未必需要動用很大金額注資。

值得留意的是，強方兌換保證曾於2015年4月、9月及10月多次被觸發，尤其經歷「八一一」小匯改後，引起人民幣大規模拆倉潮，投資者將人民幣通過兌換美元，然後再兌換回港元，推高港匯至7.75強方兌換保證水平，期間金管局向市場多次注資。

按照貨幣發行局制度的原則，若市場對港元的需求大過供應，令港匯轉強至7.75的強方兌換保證，金管局會向銀行沽出港元、買入美元，使總結餘增加及港元利率下跌。2015年金管局從銀行共購入293億美元，沽出2,272億港元，當時令總結餘相應增加。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200