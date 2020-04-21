【油價見負】金油比飆至「無法估計」 金融災難史無前例
2020年04月21日 18:04
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進入2020年，全球金融市場劇烈震盪，究竟見底未？若根據金融市場異象，預示現時不但不是撈底時機，反而是一個前所未有的「危機訊號」，就是隨着油價「見負數」，令「黃金/油價比例」不但創歷史新高，而且是「不能計算」！
對投資者而言，這是極壞消息，因歷史上每次黃金與油價比例飆升，就是金融危機發生之時。更驚的是，現時比例創新高，意味今次災難是史詩般！
回顧過去30年，金油比率飆升之時，全球都會爆發系統性嚴重危機，例如2011年歐債危機、2008年金融海嘯、1998年亞洲金融風暴等，不能掉以輕心，當時比率是25倍左右。2016年2月該比率曾創下47倍歷史新高，當時正值憂慮中國經濟。目前該比例更是「10萬倍」計。
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