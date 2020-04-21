【疫市跌價】大埔洋房9年帳蝕百萬　將軍澳居屋遲買慳25萬

疫情影響下，樓價氣氛不理想，持貨多年的物業仍要「蝕住走」。本月連環得蝕讓個案的大埔比華利山別墅，再有業主帳面損手逾百萬元離場。居屋市場亦見低價，將軍澳英明苑減價至500萬港元售出，創屋苑做價一年低位，月內「遲買」可慳25萬元。

【比華利山別墅9年帳蝕逾120萬】

市場消息稱，比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積1,606方呎，傳以1,690萬元沽出，呎價10,523元。原業主於2011年購入，帳面損手逾120萬元。項目本月已錄至少4宗蝕讓成交。

中原鍾國基表示，同區淺月灣單號屋成交，實用面積1,896方呎，日前以1,888萬元易手，呎價9,958元。新買家見單位價錢合理，少有放盤，即購入單位自住。原業主於2015年以2,344萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓約456萬元離場。

【曉薈開放式戶售401.8萬 7年帳蝕逾30萬】

中原吳子麟表示，馬頭角曉薈本月首宗成交，單位為中層A室，實用面積202方呎，開放式間隔，原業主最初開價468萬元，放盤約半個月，受疫情影響，更未知是否受鄰近酒店成為隔離營一事影響，買賣雙方最終以401.8萬元沽出，呎價19,891元，成交價低於現時市場同類放盤約15%。新買家為同區客。據悉，原業主於2013年1月以434萬元買入，持貨逾7年，現轉手帳面蝕讓32.2萬元離場。

【一年新低！英明苑兩房月內跌價25萬】

居屋市場低價個案續現，世紀21將軍澳黃永佳表示，將軍澳英明苑E座高層1室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價540萬元放售，減價40萬元或約7.4%，以500萬元售出，創屋苑做價一年低位，呎價12,469元。

資料顯示，該座一個低層同室單位，本月初才以525萬元售出，是次售出的高層戶做價還要低25萬元，不足一個月跌價4.8%。據了解，原業主於2012年11月以272萬元購入單位，現轉售帳面獲利約228萬元，升幅約83.8%。現時英明苑買賣放盤不多，只有約2、3個實盤放售，叫價最低由550萬元起。

【買家無睇樓 新都城減近9%售】

利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳新都城2期9座中高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，原業主開價700萬元，買家在無睇樓的情況下向業主議價，最終以638萬元成交，減價62萬元或近9%，呎價17,576元。

據了解，原業主於2015年7月以530萬元買入單位，持貨至今不足5年，帳面獲利約108萬元，升值約20%。他補充，屋苑現約有86個單位放售，入場價由628萬元起。

【半年冧價208萬！傳柏園連車位賣2200萬】

市場消息指出，大坑柏園低層A室，實用面積1,161方呎，三房間隔，剛以約2,200萬元連車位易手，呎價18,949元。

資料顯示，上址對落一層單位，戶型面積及坐向相向，去年10月連車位成交價2,408萬元，反映新個案半年跌價約208萬元。

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