【宅經濟時代】5年內10萬家實體店舖料執笠

外國傳媒報道，受疫情影響，全球「宅經濟」盛行，瑞士銀行分析師預測，在2025年前，料有10萬家實體店舖恐面臨倒閉，電子商務則成為疫情最大受益者。

其中，以服裝零售業打擊最大，預期關閉2.4萬家、電子商品類關閉1.2萬家、家具和雜貨零售業則分別關閉1.1萬家左右；較能捱過危機的公司是沃爾瑪(Walmart)、Target，以及Costco等。

該行提到，預期到2025年，電子商務滲透率會從目前的15%升至25%，舉例來說，即使是受疫情嚴重影響的領域，像是賣鞋，今次網上銷售仍激增了35到40%。

事實上，近日多家美國百貨公司傳出可能申請破產保護，包括Neiman Marcus、Lord & Taylor、J.C. Penney等。

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