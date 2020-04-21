【油價見負】「最致命一天」還未到！要睇實呢個關鍵日子...

石油儲存爆柵引發市場恐慌，為了避免接收實物原油時沒有儲存空間，投資者瘋狂沽出周二(21日)到期的紐約5月期油合約，使紐油史上首次跌至負數。不過，有分析認為最致命的一天還未來臨，目前投資者更須要關注的是另一個關鍵日子───5月19日。

瑞穗期貨主管Bob Yawger指出，美國能源信息署(EIA)數據並沒有顯示當前原油庫存容量已經達到最大儲能，這次暴跌的主要原因是投資者急於平倉。換句話說，庫存容量爆滿的一刻還沒到來，那麼這一天可能在何時降臨？投資者要尤其關注5月中旬，特別是5月19日，因為這一天是紐約6月期油主力合約到期之時。

媒體報道指，整體而言美國現在大約還有1.5億桶庫存容量，但填充速度驚人。交易員預期，美國庫存容量到今年中將填滿，因此正迫切希望找到可以儲存石油的新地方。

EIA截至上周數據顯示，全球最大商用油庫、在美國俄克拉荷馬州庫欣約有71%的空間已填滿，過去3周內就增加了1,800萬桶。北美最大的獨立油管營運商Enterprise Products Partners LP上周表示，將允許那些正在苦尋油庫的油企，利用其海路油管中一段從未使用過的管道，以更快速度將更多原油從墨西哥灣輸送到庫欣。

摩根士丹利等投行預測，庫欣可能會在5月中旬達到存儲極限，這可能預示着市場價格暴跌的下一階段。另外，華爾街認為如果到5月19日，即是6月主力合約到期時，原油市場仍沒有太大起色，持有該合約的投資者又將再度面臨「高成本轉倉」和「實物交割」二選一的困境。即是說，紐約6月期油合約或將面臨與5月合約同樣的命運。

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