金管局：港元偏強因套息活動及股票投資增加

港元日內轉強，並觸發聯繋匯率機制下7.75的強方兌換保證，促使金管局從市場買入美元、沽出總值15.5億的港元。金管局總裁余偉文解釋，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動及股票投資相關的港元需求均有所增加。除了市場現時對港元的殷切需求外，財政開支增加亦會令港元需求上升。

他續指，港匯觸發強方兌換保證後，金管局從市場買美元沽港元，有關操作完全符合聯繋匯率機制的設計，也證明機制的有效運作。鑑於新型冠狀病毒疫情影響環球經濟的風險不斷變化，金融市場仍然會出現十分大的波動，金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。

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