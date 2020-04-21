【油價見負】美石油業3月裁員5.1萬　料僅開端

隨着美國原油期貨價格跌至負數，當地的石油業工人就業狀況恐變得更差。研究諮詢公司BW Research Partnership稱，美國3月的鑽井和精煉工作職位減少51,000個，而鑽探設備製造和運輸等輔助相關的失業人數增加了15,000人。

該公司副總裁Philip Jordan表示，這真讓人感到恐懼，但料只是個開始，對石油和天然氣行業而言並不好過。該公司預測，首季石油和天然氣工作可能會減少多達30%。

世界上最大的油田服務公司之一的哈利伯頓(Halliburton)早前形容，每停產一口鑽油井，就意味有20多名工人失業，該公司，上個月在其休斯敦總部讓3,500名工人休假。

事實上油公司也面對兩難局面，由於停產成本比繼續生產還要高，這導至油商減以減少石油產產量以提振油價。

值得注意的是，低油價同時引發新能源行業的裁員潮，BW Research上周發布了一份報告顯示，包括太陽能電池板安裝工和電動汽車製造商在內的清潔能源工人上個月損失了10.6萬多個工作機會。該公司表示，與能源相關的工作總體上個月減少了30.3萬多個。

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