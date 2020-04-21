樓價UPDATES：業主取態回軟　市場續錄減價個案

業主叫價取態回軟，市場交投增加，長沙灣四小龍屋苑本月已錄31宗成交，追平上月全月水平，其中泓景臺及昇悅居新近均錄減價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，以796.8萬元售出，實用呎價17,512元。原業主於2016年5月以570萬購入單位，持貨4年帳面獲利約226.8萬元，升幅約39.8%。

●鰂魚涌太古城天山閣低層B室，實用面積689方呎，三房間隔，以1,250萬元易手，實用呎價18,142元，單位2014年2月至今升值425萬元。

●港島南貝沙灣6期5座高層B室，實用面積698方呎，兩房間隔，去年10月底以每月4.5萬元放租，減租5,500元或約12%，以3.95萬元獲承租，實用呎租56.6元。

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九龍區

●長沙灣四小龍屋苑本月暫錄31宗成交，已與上月全月買賣看齊，其中碧海藍天3座低層D室，實用面積505方呎，兩房間隔，以830萬元成交，實用呎價16,436元。

●長沙灣泓景臺6座低層D室，實用面積478方呎，兩房間隔，放盤6個月減價22萬元，以約828萬元成交，實用呎價17,322元。

●長沙灣昇悅居1座中低層H室，兩房間隔，實用面積491方呎，減價12萬元，以約858萬元成交，實用呎價17,475元。

●長沙灣尚都低層D室，實用面積276方呎，開放式間隔，獲上車客以471.8萬元承接，實用呎價17,094元。

●西南九龍匯璽1B座高層E室，實用面積350方呎，一房間隔，去年12月開價930萬元，今年2月曾調整至900萬元，最後減至858萬元成交，累積減價72萬元，實用呎價24,514元。

●樂富居屋德強苑A座低層1室，實用面積574方呎，三房間隔，放盤1個月減價32萬元，未補價第二市場成交價668萬元，實用呎價11,638元。

●將軍澳維景灣畔1座高層C室，實用面積504方呎，兩房間隔，去年12月叫價960萬元放售，終減價80萬元或約8%，以880萬元沽出，實用呎價17,460元。

●將軍澳都會駅3座高層D室，實用面積642方呎，三房連套房間隔，成交價976萬元，實用呎價15,202元。

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新界區

●馬鞍山海栢花園4座低層E室，實用面積434方呎，兩房間隔，開價約710萬元，議價後以708萬元易手，實用呎價16,313元。

●粉嶺花都廣場6座低層G室，實用面積526方呎，三房間隔，以618萬元獲承接，實用呎價11,749元。

●沙田第一城29座低層E室，實用面積451方呎，三房間隔，以708萬元易手，實用呎價15,698元，原業主於2013年以410萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約298萬元，升值約73%。

●元朗錦綉花園河北第四街雙號屋，實用面積950方呎，三房連套房間隔，放盤約一個月，減價160萬元或約13%，以1,040萬元售出，實用呎價10,947元。

●大埔中心20座高層A室，實用面積325方呎，兩房間隔，開價約538萬元，放盤當日即以530萬元易手，實用呎價16,308元。

●青衣宏福花園2座低層D室，實用面積712方呎，三房連套房間隔，叫價1,050萬元，減至928萬元沽出，實用呎價13,034元。

●荃灣愉景新城8座中層D室，實用面積600方呎，三房連套房間隔，以870萬元易手，實用呎價14,500元。

●東涌映灣園6座高層A室，實用面積894方呎，三房間隔，開價950萬元，放盤數天即獲長線投資客以918萬元承接，實用呎價10,268元。

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