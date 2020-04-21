【油價見負】市場沽其他資產填數　金價跌穿1670美元

油價暴瀉至「負數」，市場人士估計，當中不少大型機構投資者會因對沖油價而損失慘重，料會沽售其他資產填數，尤其是金價有不俗升值。目前現貨金剛剛跌穿每安士1,670美元，最新報1,669.95美元，跌1.52%。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預計，油市爆煲會觸發比2008年金融海嘯更糟的環球金融危機，投資者要勒緊安全帶。

他指，是次油價大跌至負數屬史無前例，令很多投資者跌眼鏡。而此爆跌是因5月份紐約原油期貨於美國時間周二(21日)到期，好友慌忙斬倉及轉倉所引發。

他忠告，投資者不能輕視是次斬倉及轉倉潮的後遺症。其牽連甚廣，因不少機構投資者，例如銀行、油公司、航空公司、基金公司或投行等都會買期油對沖油價上漲風險，所以估計他們在是次油價爆跌中慘蝕，並會於未來3個月陸續披露虧損。而這批機構投資者面對資金周轉不靈，好可能會在其他資產中套現，令多個資產類別都出現骨牌效應而暴瀉。

相比起2008年樓市爆煲所引發次按危機以至金融海嘯，重災區僅集中在投行，他指今次的金融風暴將更嚴重。周二港股大跌超過500點，令股市上周的樂觀情緒一下子消除，而他對後市亦表示非常悲觀，重申「現金為王」，投資者應把股票套現。至於油價低殘，他坦言，未確實油價已到底，若有意低撈的投資者僅宜短炒，不應長揸。

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