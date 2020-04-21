法國外貿銀行：香港失業率或升至6%　情況令人憂慮

法國外貿銀行(Natixis)大中華區高級經濟學家徐建煒在電話會議上表示，中國經濟目前的問題已由供應短缺轉為需求不足，對價格造成壓力，企業盈利亦受壓。即使企業復工，經濟環境仍然不理想。他指，如果疫情在今年下半年顯著改善，全年經濟有望增長1.5%。由於今年基數低，故預測明年經濟增長8%。

徐氏指，雖然內地下調貸款市場報價利率(LPR)和定向下調存款準備金率，但需要考慮這些釋放的資金如何能支持企業的資金需求。

該行亞太區經濟學家吳卓殷則認為，香港經濟疲弱，尤其就業市場令人憂慮，首季失業率為4.2%。若情況持續，失業率可能在六月攀升至5%，年底失業率更可能升至6%。

他續指，雖然政府推出一系列紓困措施，但未能帶來即時成效，預測本港今年經濟收縮4%，明年則增長2%。對於評級機構惠譽下調香港主權評級至「AA-」，他認為，評級下調對短期經濟打擊未必很大。香港幾乎沒有外債，不會難因評級下調而引發大規模走資或經濟危機。不過，若其他評級機構跟隨，則有機會增加本港企業發債成本。

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