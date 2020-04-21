理財Campus：睇位短炒　專家授秘技

新冠肺炎疫情尚未受控，港美股已搶先反彈，但此反彈浪屬於「死貓彈」或是長期升浪的前奏，就眾說紛紜。專家指，在當前「疫」市下，不宜長揸股票，但「膽大心細」的股友，只要掌握短炒秘技，一樣可以在市況不穩下賺到笑。

●秘技1：按成交篩選強勢股

騰訊上周五裂口高開逾10元，其後一度升至419.6元，與下一個阻力位，即2月14日的420元僅相差0.4元。如果投資者早在390元買入並於419.6元沽出，每股已賺近30元。

●秘技2：短期轉角有迹可尋

盧駿匡繼續說，強勢股短線見頂前，很多時都會出現上升裂口。舉例，當騰訊股價升近前高位420元，即技術阻力位，除了止賺食胡，也可考慮沽空買跌。

他提醒，沽空前要符合以下條件。第一，股價到了技術阻力位。第二，股價跌穿十天線。第三，成交金額大。這意味多投資者高位獲利，要錢唔要貨，那麼股價就有機會轉勢急跌了。而一般升得慢跌得快，「升一千點要一個月，跌一千點隨時三日搞掂，所以沽空係速戰速決！」

另外，他建議大家參考短線市寬去尋找短期轉角市。如果所用的短線市寬為三天線高於18天線市寬，即統計港股有多少比率股份的3天平均線高於其18天平均線。而他發現最近短線市寬升至嚴重超買水平，估計是港股見頂迹象。

若配合上述三個沽空條件，待轉勢時沽貨就更有信心了。他估計港股會逐步下試23,800點、22,800點及21,139點三個支持位。

●秘技3：板塊龍頭較易捉路

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指，近期資金在各項資產，包括股、金、匯及債中輪流轉動的速度較以往快很好，估計是大戶就目前變幻莫測的市況而頻頻出手所致。她說，「市場此刻熱炒經濟復甦概念股，下一刻隨時180度改為追逐黃金等避險資產。」可想而知，散戶憑消息短炒搵食並不容易，操作上必須更靈活。她建議集中炒板塊龍頭股，因其業務規模較大、市佔率及成本效益亦相對高，股價在利好消息下的爆升力理應較同業強。

●秘技4：新經濟股可長揸

假若投資者入錯市，應該立即止蝕離場抑或將短炒變長揸？她指，要重新審視股份的基本因素。如果短炒的正是業務前景佳的科網股，即使短線未有斬獲，都不妨轉長揸。其受惠於疫情下經濟加快轉型，料網遊、網購及網上娛樂等業務會蒸蒸日上。不過，如果短炒的正是政策受惠的汽車股等，就建議忍痛沽貨，因下一輪股價升浪或要待利好銷售數據出爐所刺激，需要耐性及運氣。

●秘技5：嚴守紀律控制注碼

麥嘉嘉指，短炒成功關鍵紀律，止賺止蝕幅度多少因人而異。她對後市看法由審慎轉為中性，但坦言恒指已於過去一個月升逾4,000點，而企業盈利及經濟前景均未覺能支撐恒指再升多4,000點，所以建議投資者嚴守止賺！

此外，疫市下消息氾濫，盧駿匡提醒，炒消息都要有規律！一般消息出爐，股價即彈，持貨者可高位獲利。至於未持貨者，不如等多一天待消息進一步確實再買也不遲。他另指，投機較投資難，所以投機不應太博，宜用最多兩成資金入市。

股友分享：睇納指走勢 跟炒港科網股

吼買大宗商品 押注白銀

●銀華資本合夥人Harvey正準備追入原油，「我等緊油價跌到13美元就會買，然後賺一成走人。」紐油周一一度低見每桶14.61美元，觸及逾21年來低位。而目前其管理的基金暫無持股，指尚未確認美股進入牛市。他更看好商品，尤其是白銀，見最近黃金白銀比（gold-silver ratio）高於歷史均值，代表白銀價相對黃金便宜得多，料白銀未來的漲幅會更高。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200