新盤UPDATES：傳統豪宅區屢錄大額承接

股市繼續波動，但無阻豪宅買家入市信心，傳統豪宅區項目屢錄大額承接。不過，樓市前景不明，有個別近期以高價售出的單位交易告吹。

●渣甸山皇第複式大宅1.68億元售出

尚家生活地產旗下渣甸山豪宅項目皇第，以招標形式售出6及7樓複式單位A，連兩個車位以1.68億元售出。以單位實用面積2,846方呎計算，成交呎價約59,030元。

該盤於今年1月亦透過招標形式售出1伙複式單位，為8樓及9樓單位複式A，連兩個車位成交價逾1.76億元，呎價約6.2萬元。

●傲玟連沽5伙 呎約2.8萬至3.1萬

高銀集團旗下何文田傲玟，以招標形式售出5伙，套現逾2.07億元。單位全部位於第2座中低層，呎價介乎28,039至31,312元，與之前成交單位價格相若，售價則反映單位樓層、景觀及成交期等差異。

●WEST PARK首錄交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，興勝創建（00896）旗下長沙灣WEST PARK錄得首宗交易告吹個案。單位為23樓A室，實用面積339方呎，原本於4月13日以逾785.4萬元售出，呎價23,168元，惟剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●The Carmel新高呎價特色戶交易再未有進展

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