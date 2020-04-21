向世界錢進：想去瑞士過童話生活？脫港小師奶話...

瑞士的湖光山色令人陶醉，不少旅客慕名而來。而當地生活成本同樣數一數二的高，一道晚餐隨時每人盛惠1,000港元。港人Genille隨法國籍丈夫移居瑞士逾兩年，喜歡這裏的生活，並指瑞士人其實不是大家想像般富裕。

【畢業後矢志外闖】

Genille在香港公共屋邨長大，畢業於香港專業教育學院(IVE)：「我很早已覺得香港的生活環境和前景都不適合自己，所以2014年畢業後用了3日時間，網上寄出1,500封求職信，一周後成功找到在新加坡的工作，於是搬到獅城居住。」

當時她覺得在新加坡生活較在香港適合，但工作了3年後，她覺得新加坡生活太沉悶，於是與法國籍丈夫商量到歐洲工作和居住的可行性：「不過法國打工的薪酬不高，要養家不易，幸而丈夫轉而找到在瑞士的工作，我們就在2018年1月由新加坡搬去瑞士第二大城市日內瓦，之後在2019年8月，再搬到瑞士西部沃州的城市尼翁(Nyon)。」

【瑞士人不太懂英文】

她表示，很多人以為瑞士是一個很富裕、繁華、先進的國家，她在搬來之前從未踏足瑞士，也有這種「錯覺」。但來到後發現不太多瑞士人懂英文，部分人甚至會覺得你為何不懂法文或德文。加上沒有當地工作經驗，找工作也有困難，與她一向以為瑞士是國際大都會的觀感有出入。

她說：「我在這裏認識到的香港朋友，對瑞士的感覺主要分為兩批。一批是像我這樣，覺得瑞士是天堂、是生活的地方，可享工作與生活平衡。單身或拍拖可以周末到鄰近的歐洲國家快閃旅遊；有小孩的亦可選擇在瑞士滑雪、行山、餵飼牛羊、採摘蘑菇等。這裏適合喜歡大自然生活的人。另一批人則相反，覺得瑞士生活很沉悶，很少夜生活，不少地方還像鄉村一樣，所以這視乎自己想要怎樣的生活。」

【飲食好貴】

瑞士的高消費舉世聞名：「我初來到瑞士，發現買一斤白菜要45港元，真的很難接受。」她指在這裏的超級市場買一個三文治要6至8瑞士法郎(約48至64港元)，沙律要10至14瑞郎(約80至112港元)。餐廳午市套餐約需200至400港元。至於在麥當勞要一個套餐大約由80至140港元不等，肯德基家鄉雞和漢堡王會較貴，吃一餐大約要200港元。晚餐方面，一個正常的晚餐頭盤約12至28瑞郎、主菜為25至70瑞郎、甜品約12至20瑞郎，計及飲品，整頓晚餐隨時要1,000港元一位。

至於醫療福利，她指瑞士居民規定要買醫療保險，每月要交大約330至1,000瑞郎(約2,640至8,000港元)不等的保費。保費愈高意味看病時自行付費的比例愈低，而以5,000港元保費為例，基本上已包括大部分醫療費用，做手術或物理治療付約一成費用，其餘九成可以索償。另外，在瑞士做產檢和生小孩也不用付錢，不同州份更會有金額不同的津貼，例如他們住的沃州會給予每個小孩每月1,800瑞郎(約1.44萬港元)的津貼。

【託兒費貴 寧做全職媽媽】

她續分享，瑞士人上小學、中學、和大學都不用付學費，但託兒所收費不菲，每月要付2,800至4,000瑞郎(約2.2萬至3.2萬港元)，又或選擇聘請保母照顧，周一至周五、朝九晚六到閣下家中，同樣每月索價4,000瑞郎。這基本等於當地人一個月薪酬，所以很多母親會選擇離開職場，做全職媽媽。

【瑞士人不算富裕】

她認為，瑞士人不是大家想像中般富裕。以一個四人家庭為例，爸爸做超市收銀員，一個月收入只有3,000至4,000瑞郎(約2.4萬至3.2萬港元)，但計及交租、交稅、醫保費用，實際上所餘無幾。部分工作的薪酬會較高，例如郵差和警察的月薪有5萬港元以上，待遇較好的資訊科技工作可以有7.2萬至8萬港元一個月。

工種方面，蘇黎世有很多金融相關工作，不少跨國大型機構在日內瓦設有辦事處，巴塞爾則以藥廠聞名。至於偏遠一點的地方，也有農場、芝士相關工作。

不過她提醒，外國人在瑞士工作可能會遇上被壓價的情況。例如原本一份月薪6萬港元的市場營銷工作，會被壓至4萬港元。當地又有一些所謂「實習」的工作，但要求工作經驗要有5年、10年，一個月薪酬只有800至1,500瑞郎(約6,400至1.2萬港元)，是否合理大家可自行判斷。

【移民條件高】

移民瑞士不算容易。例如瑞士僱主擔保移民，需要證明僱主非聘請你不可。投資移民則可透過成立公司聘請瑞士人，或直接納稅以取得居留權。至於入籍，更要求在瑞士連續居住至少10年，且平日要與鄰居打好關係，以反映你融入瑞士社會，熟悉當地習俗傳統。入籍亦要求申請人對法語或德語等當地語言達指定標準。

Genille表示，港人取得瑞士居留權後，可以在當地買樓，但條件是須在拿居留權的州份買樓，且只可以買一間自住。外國人需要取得永居權後才可買多於一項物業。

【租樓需要先申請】

她續指，外國人在瑞士做租客，租屋的競爭很大。他們在瑞士首一年半時間住在日內瓦，形容「租屋過程是一場噩夢」。因在瑞士租樓需要先申請，申請人數目可能同時有40個，而地產經紀會篩選出兩三個，業主會與這兩三個租客見面並決定租給誰：「日內瓦的地產經紀勢力很大，他們說甚麼業主都會信，亦沒有人知篩選條件，我們試過租屋時被歧視。在瑞士租樓的成功機率隨時難過找到工作！」

她又提醒，簽租約時最好有瑞士朋友幫忙，以免因不熟悉法文或德文而不理解合約，並要了解市場水平以防蝕底。

現時他們所住的三房單位，面積約1,054方呎，戶外另有約462方呎的前園，每月租金3,000瑞郎(約2.4萬港元)，樓價則為150萬瑞郎(約1,200萬港元)。住所位置接近湖邊，地段類似於香港的西貢區清水灣，租金和樓價較貴。如果是在沃州市中心，大約2,000至2,300瑞郎(約1.6萬至1.84萬港元)可租到相同面積的單位。至於全瑞士屋租最貴的地方，則是日內瓦第一、蘇黎世第二。

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