【疫市發威】聯儲局不能印金！美銀調高18個月金價至3000美元
2020年04月21日 20:29
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美國銀行發表題為《聯儲局不能印黃金》的報告，調高18個月金價目標，由之前估計每安士2,000美元上調至3,000美元，較2011年9月現時紀錄高位1,921.17美元，高出超過50%。現貨金價周二(21日)徘徊1,680美元。
美銀分析員指出，新冠肺炎疫情導致經濟大幅收縮、政府財政開支大增，以及央行資產負債表擴張1倍，將導致印製貨幣受到壓力，投資者將轉向黃金。
美銀料金價今年平均處於1,695美元，明年進一步漲至2,063美元。該行同時提到，強美元、金融市場動盪紓緩，以及印度和中國的實金需求下跌，會對金價構成挑戰。
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