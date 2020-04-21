【糧食危機】內地豬肉價格恐升到第4季

中國農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海周二(21日)直言，今年第2季中國豬肉供應將面臨「最艱難局面」，並預告豬肉價格可能不斷上升，直到今年9月為止。

事實上，從2018年非洲豬瘟疫情爆發以來，中國估計已有一半豬隻消失，連官員早前也坦言，這種缺口無法靠外國進口彌補。目前疫情擾亂全球豬肉生產及貿易，例如近日美國最大豬肉加工廠，佔全美豬肉供給比重高達1/3的Smithfield Foods宣布，因員工確診而暫時關閉幾間工廠。

雖然中國內地透過補貼或鼓勵等方式，推動增加豬隻及其他家禽的飼養，惟目前中小農場主依然因成本問題而不積極。楊振海認為，中國豬肉供應可能要到7月才能改善，但由於當時適逢假期推高需求，預期豬肉價格升勢要放緩可能需等到第4季。

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