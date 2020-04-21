國常會：中小銀行撥備覆蓋率要求下調20個百分點

內地中小銀行再獲定向「減壓」！國務院常務會議周二召開，部署加大對貧困人口及失業人員的扶助保障力度；決定提高普惠金融考核權重及降低中小銀行撥備覆蓋率，促進加強對小微企業的金融服務；明確幫助服務業小微企業及個體工商戶緩解房租壓力的措施。

為促進金融機構更好服務小微企業，該會議確定，將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合績效考核指標中的權重，提升至10%以上，鼓勵加大小微信貸投放。同時，中小銀行撥備覆蓋率的監管要求階段性下調20個百分點，釋放更多信貸資源，提高服務小微企業能力。

所謂撥備覆蓋率，是指銀行要提前從利潤預估一定比率，預備對沖未來潛在壞賬。中銀保監副主席周亮曾指，內地銀行機構的貸款損失準備金超過6萬億元人民幣(下同)，有大批資源來專門應對未來風險，撥備覆蓋率達181% ，即每100元不良貸款，同時有181元的損失準備金可作撥備之用。

降低撥備要求，實際對銀行減低負擔，讓銀行緩解資本佔用。適當降低撥備監管要求，可讓銀行加快處置不良貸款，同時也使銀行有更多的資金實力來支持實體經濟發展。

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