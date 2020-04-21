【油價見負】別再指望產油國打救 他們也技窮

外國傳媒報道，殘酷的需求破壞浪潮，讓歷史上拯救全球石油產業的最強有力行動也相形見絀！

不到兩周前，全球最大的石油生產國在美國總統特朗普的牽線搭橋之下，達成了減產協議，希望幫助能源市場抵禦冠狀病毒爆發的破壞。

然而，周一(20日)歷史性的暴跌將美國原油價格推至零美元以下，使石油輸出國組織及其夥伴國(OPEC+)痛苦地意識到了其力量的局限。該組織中的一些國家正拚命尋找可能採取的任何其他步驟來遏制油價的潰敗，然而他們的選擇極其有限。

RBC Capital Markets LLC.的大宗商品策略主管Helima Croft表示，OPEC+領導人目前正在進行嚴肅的危機管理對話。然而，OPEC+幾乎毫無辦法阻止需求崩潰。

3位消息人士稱，擔任石油輸出國組織輪值主席國的阿爾及利亞提議將原定於5月1日開始的減產立即生效，但沒有迹象表明，這個建議得到了OPEC主要成員的支持，也沒有迹象表明，採取這種行動在目前會產生太大的影響。

儘管OPEC+承諾的減產幅度史無前例，但是每天減產略低於1,000萬桶，約佔全球供應量的10%，遠遠無法跟巨大的需求損失相提並論。國際能源署估計，4月份的原油日需求量將減少2,900萬桶，比OPEC的13個成員國全部的產出還要多。

意大利石油公司Eni SpA前行政總裁Paolo Scaroni說：「太晚了，太少了。」

沙特阿拉伯和俄羅斯上周表示，他們在必要時「準備採取進一步措施」，目前尚不清楚他們是否真的有意願，或有能力現在就進一步減產。

目前的減產協議已經使沙特需要作出相當大的犧牲，將其產量降至2011年以來的最低水平，並有可能為其美國頁岩油行業的競爭對手帶來一線生機。

對於協議中的其他產油國，例如俄羅斯和伊拉克，他們是否會兌現已經達成的減產協議尚且面臨高度不確定性，更不用說承諾進一步削減產量。在過去的3年中，這兩個國家在執行OPEC+協議方面均表現不佳。

相比於加大減產努力，OPEC及其合作夥伴可能只需要遵守已經達成的減產計劃並熬過難關。這將把做出調整的負擔推給其他產油國，例如美國、巴西和加拿大，到目前為止，這些國家向OPEC+提供的充其量只有口頭支持。

摩根士丹利石油分析師Martijn Rats說：「我們已經到了幾乎任何人都無法控制的階段，沒有任何產油國集團可以通過減產來抗衡。」

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