油價續暴瀉　道指早段再挫606點

油價暴瀉引發市場不安，美股道指周一收市挫592點後，周二(21日)開市早段續受壓，挫606點，至23,043點；納指挫104點，至8,456點；標指挫50點，至2,773點。港股夜期失守23,500點，低見23,483點。

紐約6月期油現報每桶14.61美元，瀉28.49%，最低曾見11.79美元，大跌42.29%。

可口可樂公布，首季扣除部分項目後每股盈利51美仙，好過預期，惟預期新冠肺炎將對今季業績表現構成重大影響，自4月開始，其全球銷量已大跌近25%。可口可樂股價早段跌2.86%至45.2美元。

國際商業機器(IBM)首季扣除部分項目後每股盈利1.84美元，高於預期，雲端業務收入增長19%。不過，受疫情影響，許多機構暫緩科技開支，IBM撤回全年盈利預測，並計劃今年減少20億美元開支。IBM股價早段挫5.16%至114.2美元。

人造肉生產商Beyond Meat(BM)宣布透過與星巴克結盟，打入中國市場，BM股價早段漲8.7%至86美元。

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