【降級風暴殺到】惠譽下調西歐10家銀行評級

外國傳媒報道，評級機構惠譽(Fitch Ratings)下調西歐地區10家銀行評級，並警告未來恐面臨進一步降評風險。

遭降級的銀行包括英國合作銀行、Close Brothers、Metro bank、德國商業銀行、瑞典銀行、意大利Gruppo Bancario Iccrea、荷蘭Credit Europe bank，以及賽普勒斯、西班牙和盧森堡的銀行集團。

上述銀行的共通點在於盈利提升及資本擴展計劃遭衝擊，部分銀行早已在疫情前因盈利能力減弱而逐漸失去競爭地位。

惠譽表示，對西歐地區銀行的評級超過95%都是「負面」展望，確實對風險、資產質量，以及銀行盈利產生重大影響。

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