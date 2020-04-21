【油價見負】世界頂級商品公司料6月再「見紅」

外國傳媒報道，世界頂級大宗商品貿易公司Trafigura Group表示，隨着全球儲油罐接近滿負荷，美國關鍵的石油基準合約可能再次跌破零水平。

該公司石油交易聯席主管Ben Luckoc表示，6月交割的紐約期油可能會步5月合約後塵，也跌至負值區域。「過去我以為自己永遠不會看到這一天。直到最近幾周，我們才開始談論負油價的作用。昨天(周一)油價真的跌破了零。」

這位資深石油交易員說，陷入困境的市場正在出現前所未有的價格波動，因為冠狀病毒大流行使世界大部分地區處於被封鎖狀態。當人們呆在家裏時，原油及汽油、航空燃料油等成品油的需求遭到了史無前例的打擊。

總部位於新加坡的Trafigura每天處理約600萬桶原油和成品油，是世界第二大獨立石油貿易公司 。Luckoc說，實際上幾乎沒有實物原油以負價易手，但由於儲油空間已滿，紐約原油期貨實物交割地俄克拉荷馬州的庫欣倉庫也接近滿倉，6月交割的原油價格可能也會跌至負值。

Trafigura預計，隨着各國經濟解封，需求將緩慢恢復，石油市場的困境將消除，但鑑於手頭已有這麼多原油，價格暴漲的可能性很小。

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