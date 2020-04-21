Facebook：滑雪場或推動新冠肺炎在美早期傳播
2020年04月21日 22:34
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(Getty Images圖片)
外國媒體報道，Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)表示，與美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)的一項研究表明，滑雪場可能推動了新冠肺炎在美國部分地區的早期傳播。
研究人員在Facebook上進行一項廣泛的調查，詢問用戶們感覺到了甚麼樣的症狀。
朱克伯格稱，在這項調查啟動後的短短10天內，所獲得的數據就顯示出一些令人驚訝的相關性，例如滑雪場可能在新冠病毒的傳播中起到了早期的作用，因為在地圖上確實看到，在周圍有著名滑雪場的美國縣城，有更多的人出現症狀。
然而，朱克伯格強調，個人數據實際上根本不會進入Facebook，而卡內基梅隆大學製作的一份綜合報告也不包括任何人的個人回應(individual response)。
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