【油價見負】特朗普擬向油企提供資金　避免裁員

在促成產油國達成減產後，美國總統特朗普要又要想辦法保護美國頁岩油工人飯碗。外國傳媒報道，特朗普表示，他的政府正在制定一項計劃，將為石油行業提供資金，以防止在油價跌至零以下後該行業裁員。

他表示：「我們絕不會讓偉大的美國油氣行業失望。我已指示能源部長和財政部長制定一項計劃，將提供資金，以便在很長的將來保障這些非常重要的企業和就業崗位！」

紐油原油期貨5月合約周一破天荒暴跌至零以下，分析認為交易商試圖避免交割實物原油。原油跌勢勢蔓延到6月期貨合約，凸顯出導致油價潰敗的是嚴重供給過剩，而不是任何技術因素。

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