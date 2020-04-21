【財經評論】產油國博弈未完　累全球經濟陪葬

近日投資市場的焦點盡在石油市場，紐約原油期貨五月合約在結算前夕價格崩跌，以史上首見負數收市，震驚全球！如今石油不但賤過水，更要貼錢求售，實乃荒天下之大謬！究其原因，就是產油國之間的博弈沒完沒了。隨着油價大冧，油企紛現財困，投資加速萎縮，不少企業更會因對沖油價而蒙受天價損失，最終全球經濟須為此付上沉重代價！

縱使在美國總統特朗普出面斡旋下，四月中旬主要產油國達成史無前例的減產協議，原以為能穩定油市，詎料一周後紐約五月期油合約結算前出現史詩式崩潰，並以負值收場。此情此景，顯然是在說明所謂「歷史性」減產，只是一場「政治秀」，一來減產幅度難以抵銷需求下滑；二來協議各方會否如實合作亦存變數。

事實上，這場石油大戰的背景，乃美國頁岩油業快速冒起，改變了油市的利益分布。去年美國成為石油淨出口國，令沙特阿拉伯、俄羅斯等產油國感受到更大的威脅，恨不得藉着今次疫情順道重創美國經濟，表面上沙俄在減產問題上存在分歧，實際上兩者擁有共同矛頭！

如今美國總算被迫加入了協調產量的圈子，但相信不會輕易妥協。畢竟目前整個油氣產業佔美國國內生產總值約百分之八，聘用逾千萬名勞工，而能源業的選票是特朗普最關切的群組之一。另外，美國油企負債很重，未來四年到期的債務料逾八百億美元，其中約四分一在今年到期，一旦大量油企破產，必將衝擊金融體系，骨牌效應只怕難以收拾，怎能輕易減產拱手讓出市佔率？

眼前美國困局是疫情尚未受控，經濟大程度停擺，石油儲存設施近滿載，已去到騰出戰略石油儲備的倉儲空間來應對，反映美國當局意識到短期內在刺激需求方面實乃有心無力。出於鑽油台成本等問題，產油商得盡量繼續產油，寧可「貼錢」讓油產運走。可單是四月全球石油需求量已降至廿五年新低，若五、六月需求未見改善，油價深陷下行軌道的話，相信不少油企都無法再支持而需要停產、甚至倒閉。

石油素有「黑色黃金」之稱，是政、經權力代表。這場疫情激化產油國之間的矛盾，減產協議、期油價格大崩盤，只是國際勢力博弈的一環。產油國以本傷人，為的是長期利益重新分配，看互鬥誰能撐到最後！惟全球經濟就要為此陪葬，投資氣氛大受拖累，通縮陰影緊隨，復甦之路崎嶇。投資者必須警惕，市場波動還在後頭！

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