【專家點評】馮宏遠：中港股宜趁高減持

紐約期油破天荒出現負值，震驚市場之餘，亦凸顯疫情下美國石油需求疲弱的困境，美國經濟活動停擺，煉油廠的原油使用量亦大減，紐約期油交割地的倉儲中心接近爆滿，美國煉油廠拒絕接收原油，令期貨投機者在無實貨交割選擇下，在期油結算前不問價沽貨致出現「負油價」。

雖說今次5月紐油負數事件，是基於技術因素出現，但投資者已開始擔心原油需求持續低迷，即使油組與其他產油國聯盟減產亦無補於事，長期低油價對大多數石油公司以及部分新興國家會構成嚴重衝擊。

在宏觀經濟層面，亦會令市場擔心消費需求冰封會否令全球走向通縮，可能進一步令其他商品價格受拖累而下跌。

至於中港股市，近周市場一直憧憬中國兩會重開及復工復市，惟僅有少數基建概念及生物科技醫藥股反彈。

近期強勢市場如美國、日本及韓國等短線亦見沽壓有所增加，尤其中港股市在連串利好消息的憧憬下，仍然應升不升，投資策略就應該要積極減持，宜先觀望至本月底為佳。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（筆者為註冊持牌人士）

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200