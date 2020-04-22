【專家點評】沈振盈：油價後向毋須太悲觀

過去兩周，股市反彈之勢本來不俗，呈大漲小回格局，逐步向上挑戰高位。然而，昨日卻因期油急挫，引發了市場恐慌，因而借勢回吐。

由於五月期油臨近結算，大量的「投機」好倉需要趕及於昨日平倉，因而導致出現人踩人情況，引發最低價一度跌至每桶負37美元。

為何油價會出現負價格，主要因為期油到了結算日之後，持倉需要進行實物交收。即是持好倉者要全數支付合約上的總銀碼，並接收原油的實貨。而持有淡倉者，就要交付合約上的總原油數量。持倉者若是投機者，沒有接貨的能力，就只可在市場沽出合約以作平倉。

由於昨日晚上已經是最後平倉的日子，而因為經濟活動受疫情影響而停擺，原油倉庫已滿溢，就算好倉的止蝕盤割價沽出平倉，也找不到買家，因為倉儲成本大增。

結果即月期油要跌到負油價才有買家承接，變相是補貼承接者的倉儲成本。故此，今次是很意外的情況，下月再重現的機會不大，因為投機者已起了戒心，不會重蹈覆轍。

至於油價的後向，筆者覺得不用太悲觀，到了現時的水平，只要各地經濟活動逐步解封，油價反彈上每桶30至40美元水平絕不困難。

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）

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