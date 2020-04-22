東方日報B1：油價慘見負37美元　恐爆新金融危機

疫情導致全球石油嚴重供過於求，憂慮油庫快滿下，國際油價周一史詩式暴跌，當中周二交收的紐約5月期油，價格破天荒以負數收市，報每桶負37.63美元。分析員警告，若需求無法恢復，6月期油亦很快變負數，而油價長期低迷，恐引發全球通縮風險和新一輪金融危機。事實上，預示金融危機的「黃金/油價比率」飆至史無前例高位，正好反映今次災難絕非金融海嘯能相比。

由於紐約5月期油到期交收，促使部分產油商及投資者「貼錢」賣油，價格由上周五收市18.27美元，瘋狂插至星期一最低的負40.32美元，跌幅逾320%，尤以尾市最誇張。

有市場人士以金價作比較，稱短短1、2小時內，每安士黃金可買入的原油數量，由200桶暴增至3,500桶。若以黃金/油價比率對照，更具特殊意義，回看過去30年，包括1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2016年憂慮中國經濟而出現的大冧市，該比率也急飆，反映現時慘況遠超往時。

紐約5月期油周二回到正數，高見2.71美元，而暫沒有交收壓力的紐約6月期油跌勢加劇，一度瀉42.29%至11.79美元，布蘭特期油亦大插29.21%，低見18.1美元，創2002年以來新低。現貨金價報每安士1,659.55美元，挫2.13%，但美銀調高18個月目標至3,000美元。

美國總統特朗普周一表示，負油價很大程度出於金融擠壓而非石油市場現況，但仍希望國會批准購入戰略石油儲備，或讓企業利用當局閒置設施儲存7,500萬桶石油，並考慮阻止進口沙特阿拉伯的原油。德州監管機構周二開會討論是否限制當地產油。另邊廂，石油輸出國組織及盟友產油國(OPEC+)據報考慮提早減產。有沙特官員稱，要做些事情以避免血流成河，但同時覺得可能來得太遲。

無論如何，高盛報告指，石油市場未來數周將面臨「劇烈重整」，因儲油設施始終有限，產油量很快被迫大幅降低，到6月市場便恢復平衡，雖然紐約6月期油周一跌幅並非如此戲劇性，惟隨着油庫注滿和散戶投資者離場，價格將面臨向下壓力。ING商品策略主管帕特森亦指，下月這個時候，當石油儲存問題更為緊張，負油價問題將會重現。

由於紐約6月期油於5月19日到期，是另一個市場極為關注的日子。事實上，全球最大獨立石油儲存企業Royal Vokak的財務總監Gerard Paulides透露，油庫可用容量幾乎全部租出，公司正加快完成維修工作，以騰出更多儲油空間。

獨立外匯商品分析師盧楚仁警告，油市爆煲會觸發比2008年金融海嘯更慘烈的危機，是次油價跌至負數屬史無前例，很多投資者大跌眼鏡，主要是好友慌忙斬倉及轉倉所引發。他忠告投資者不能輕視有關影響，因不少機構投資者，例如銀行、油公司、航空公司、基金公司或投行等，都會買入期油對沖油價上漲風險，牽連甚廣，估計他們在是次油價暴跌中慘蝕，並會於未來3個月陸續披露虧損。而這批機構投資者面對資金周轉不靈，好可能會在其他資產中套現，令多個資產類別都出現骨牌效應而暴瀉。

可以肯定，石油交易所買賣基金(ETF)的投資者已「中伏」，美國最大的石油ETF──美國石油基金(USO)上周便吸資約15億美元，歷來最多，但周一急跌最多12%至2006年面世以來新低。

此外，有分析認為，隨着油價見負數，市場對通脹預期也急速降溫，甚至有通縮之虞。衡量未來10年平均年度通脹水平的美國10年期損益平衡利率，兩周多以來首次跌破1%，遠低於1年前的1.98%，BMO資本市場認為，這或顯示當疫情過去，通脹預期不再牢固，擔心今年最大物價風險是通縮。

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