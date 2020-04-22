國泰勢再錄巨額燃油對沖虧損

國泰股價周二(21日)顯著下跌失守9元大關，收報8.9元，挫5.22%，單日市值蒸發19.27億元。

大和亞洲股票研究部中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健表示，該行早前已將國泰的投資評級下調為「持有」，目標股價8.6元，即與周二收市價相若。

劉表示，油價大跌肯定會令國泰「蝕好多」，至於實質金額，涉及複雜的對沖合約，以及不同的交收日期，上述資訊國泰都沒有對外披露。惟他指出，回顧歷史，國泰的燃油對沖多數是「蝕多贏少」，而且往往需要兩三年才能消化對沖合約的影響，在疫情的影響之下，「如果油價今年明年返唔到家鄉(65美元)」，對國泰必定是雙重打擊。

事實上，國泰今年3月公布業績時就透露，已在油價每桶65美元對沖了4成的預計耗油量。並指，油價每跌5美元，公司燃油對沖虧損將增加約700萬美元(約5,460萬港元)。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，新冠肺炎疫情的衝擊，令國泰的航運本業幾近停頓，故他不建議投資者押注於國泰的股票。

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