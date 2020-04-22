【史詩式崩潰】紐約期油續跌5成　跌穿10美元關

油價跌勢持續，紐約5月期油在周二(21日)最後一個交易日臨交割前一度跌至負數，因儲油空間嚴重不足，而分析師預計，在5月合約到期後，6月原油的巨大「高水」空間也會遭到逐步蠶食，這意味着新的近月原油期貨價格將有相當的下跌空間。

紐約5月期油報每桶9.8美元，升約126%，此前一度低見負16.74美元。紐約6月期油再續跌勢，暴瀉超過5成，目前報9.7美元，挫約24%。布蘭特期油報每桶17.8美元，挫約30%。

外國傳媒報道，全球最大的獨立石油儲存公司表示，由於疫情造成迅速膨脹的供應過剩現象，貿易商儲存原油和精煉燃料的空間幾乎用盡。

總部位於鹿特丹的Royal Vopak NV首席財務官Gerard Paulides在接受採訪時說：「我們碼頭石油方面的可用容量幾乎已全部售罄，對於Vopak來說，不在維護中的全球可用容量幾乎全部佔用，從我在世界其他地方聽到的信息來看，我們並不是唯一存在這種情況的公司。」

該公司正在努力完成維護工作，以釋放所有可能的空間。全球石油需求以前所未有的速度崩潰，因為疫情已導致全球運輸系統大規模停運並損害了經濟。由於生產商未能跟上步伐，原油和燃料的供過於求很快就出現了。

美國5月原油期貨周一進入負值領域，意味着貿易商實際上願意付錢給人們買油。其中很大一部分是因為擔心存儲空間不足。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預計，油市爆煲會觸發比2008年金融海嘯更糟的環球金融危機，投資者要勒緊安全帶。

他指，是次油價大跌至負數屬史無前例，令很多投資者跌眼鏡。而此爆跌是因5月份紐約原油期貨於美國時間周二(21日)到期，好友慌忙斬倉及轉倉所引發。

他忠告，投資者不能輕視是次斬倉及轉倉潮的後遺症。其牽連甚廣，因不少機構投資者，例如銀行、油公司、航空公司、基金公司或投行等都會買期油對沖油價上漲風險，所以估計他們在是次油價爆跌中慘蝕，並會於未來3個月陸續披露虧損。而這批機構投資者面對資金周轉不靈，好可能會在其他資產中套現，令多個資產類別都出現骨牌效應而暴瀉。

相比起2008年樓市爆煲所引發次按危機以至金融海嘯，重災區僅集中在投行，他指今次的金融風暴將更嚴重。周二港股大跌超過500點，令股市上周的樂觀情緒一下子消除，而他對後市亦表示非常悲觀，重申「現金為王」，投資者應把股票套現。至於油價低殘，他坦言，未確實油價已到底，若有意低撈的投資者僅宜短炒，不應長揸。

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