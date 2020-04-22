美股收市：道指跌631點　可口可樂挫逾3%

油價暴瀉引發市場不安，美股道指周一收市挫592點後，周二(21日)繼續受壓，全日收報23,018點，跌631點或2.67%；標指收報2,736點，跌86點或3.07%；納指收報8,263點，跌297點或3.48%。

油價跌勢持續，紐約6月期油收報每桶11.57美元，跌43.47%，創1999年2月以來收市新低。美國原油基金(USO)全日收報2.8美元，跌25.33%。對於油價波動，美國原油基金指出，已將5%的持倉轉換至紐約8月期油；6月和7月期油的佔比分別約40%和55%。

USO又指，由於目前市場情況，該公司可能會投資市面上任何月份的紐約期油，因為紐約期油基準可能會出現重大的偏差。

個股方面，可口可樂公布，首季扣除部分項目後每股盈利51美仙，好過預期，惟預期新冠肺炎將對今季業績表現構成重大影響，自4月開始，其全球銷量已大跌近25%。可口可樂股價全日跌3.03%，收報45.38美元。

國際商業機器(IBM)首季扣除部分項目後每股盈利1.84美元，高於預期，雲端業務收入增長19%。不過，受疫情影響，許多機構暫緩科技開支，IBM撤回全年盈利預測，並計劃今年減少20億美元開支。IBM股價全日下挫逾3%。

人造肉生產商Beyond Meat宣布透過與星巴克結盟，打入中國市場，BM股價逆市急升7.38%，收報84.96美元。

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