F三星原油期：將所有紐約期油合約由6月轉倉至9月

三星指，現時該ETF持有的紐約期油合約100%為今年5月19日到期的6月合約，然而，鑑於6月紐油價格也可能跌至甚至跌穿零，因此如果繼續6月合約可能導致ETF持有人蒙受重大損失，而在最壞的情況下，資產淨值可能會跌至零，導致投資者可能會損失全部投資。

因此，三星決定不久後把6月紐油倉全部出售，改持9月到期的紐油，直至它臨近到期始換成10月紐油。該公司強調，這是因應當前極端市況所採取的一次性及臨時措施，以防守策略保障投資者利益，避開「異常情況」之潛在損失，問題在於如果6月紐油反彈，持有人恐錯過其升浪！

另外，由於基金所追縱的指數乃追縱最接近到期日的紐油合約之表現的「標普高盛原油額外回報指數」，換言之該指數會繼續追蹤6月紐油，因此基金會脫離其表現。然而，據三星資產運用(香港)的網站的介紹，這個基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近「標普高盛原油額外回報指數」表現的投資業績，為蔬此採用全面模擬策略，透過直接投資紐約期油去緊貼該指數表現。

網站又顯示，「標普高盛原油額外回報指數」為包括美國、南韓、英國、澳洲及台灣在內的各個市場林林總總的金融產品提供基準。標普獲公認為具有聲譽的指數提供者，其商品指數在世界各地獲廣泛採用。指數於1991年5月1日推出，截至1987年1月7日，指數的基礎價值為100。

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