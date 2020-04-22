Netflix首季付費用戶淨增1580萬　升逾一倍

串流影視平台Netflix公布，於第一季，全球付費用戶淨增1,580萬個，較該公司預期的700萬個多逾一倍，去年同期則淨增960萬個。

Netflix在致股東的信中指出，跟其他家居娛樂服務一樣，公司收視率及會員數量都錄得短暫提升。公司認為，隨着各國因應疫情而進行家居隔離在日後結束，觀看人數將下降，而會員人數的增長亦將減速。

Netflix股價於盤後交易時段報435.19美元，升0.31%。

該公司公布，首季收入按年增27.6%至57.7億美元，大致符合市場預期；淨利潤7.09億美元，按年增逾1倍；每股盈利1.57美元，低於市場預期的1.64美元。

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