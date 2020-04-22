【缸湖俠客】獅王撤息累散戶　圍剿股仔顯無稽

回想2017年，股壇長毛的「50隻不能沾手的股份名單」一出，弄得滿城風雨，引起監管機構注意，隨後不少散戶喜歡炒賣的細價股一日之間狂瀉，甚至曾經跌到一仙剩沽，滿目瘡痍，損失慘重。後來傳出要整頓市場，強制取消上市地位(DQ)。自此細價股一沉不起，無人敢再沾手。

以往每逢有大升市，股仔總會有一段爆升狂潮。小股民資金不多，買股仔是看中了以小博大的機會，希望能夠在市場分一杯羹。可惜隨着股壇長毛之窮追猛打，加上監管當局之無情DQ，令一眾股仔及其投資者在這幾年間完全無運行。樹大有枯枝，不良分子被DQ情有可原，但對一些本身有經營正當業務的公司，動輒亮出尚方寶劍，勒令上市公司停牌或DQ，試問投資此等股仔的散戶，損失全部金錢，翻身無望，又有誰來憐憫呢？

所有上市公司，當年都是經過嚴格審查才可以公開掛牌，有些並非犯了甚麼嚴重罪證，只不過是經營不善或者轉型不及就被DQ，是否公平，則見仁見智了。

內地市場在1998年便已因應部分經營不善或虧損的股票而將之歸入ST板塊，提醒股民炒賣此類股份時要特別注意風險。初哥認為，香港何不認真考慮設立類似平台，給予這些公司一條生路，待經營改善、或者重組後可以重新出發。而持有此等股票的小股民不至於無法翻身，有機會給他們拿回少許的血汗錢，也算是功德無量吧！

1999年有一隻仙班股，業務差強人意，股價長年低殘。有一天忽然大升，成交配合，初哥留意到異象，本想追入，猶豫之間卻停牌了。後來證實，被某名人注入資產，買殼改名為盈科數碼動力。從此這隻不見經傳的股仔飛上枝頭變鳳凰，股價升天，當時持有的小股民都發了大達。後來盈科數碼蛇吞象，與市值龐大的香港電訊合併，搖身一變成為大藍籌。至於合併後，香港電訊這隻眾人的焦點股，寄望甚殷，卻由高位一路下跌九成幾，老股民連棺材本也輸掉，反證了只是細價股仔才令股民輸大錢的說法是謬論。

其實，任何股票，只要買入時間不恰當，不懂得上車落車，最終只會輸身家。

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