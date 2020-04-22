【專家點評】古勝：騰訊高位調整　博唔博得過？

國際油價再次大冧，原油期貨史無前例出現負值，即係已經賤價到送畀人都嫌阻碇的地步，從而拖累全球股市大跌，港股自然亦都唔例外。恒指尋日冧逾500點收市，正式跌穿10天線，暫時喺20天線23,600點水平搵到支持，所幸成交金額僅1,107億元，後市未必會一沽到底。不過，老古之前一直提醒缸邊友要小心恒指跌穿10天線，短期內若然唔可以重返其上，早前低位有撈貨的朋友都係時候分段食胡。

東網財經專欄作者 古勝

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