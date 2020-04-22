【專家點評】古勝：騰訊高位調整 博唔博得過？
2020年04月22日 07:00
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國際油價再次大冧，原油期貨史無前例出現負值，即係已經賤價到送畀人都嫌阻碇的地步，從而拖累全球股市大跌，港股自然亦都唔例外。恒指尋日冧逾500點收市，正式跌穿10天線，暫時喺20天線23,600點水平搵到支持，所幸成交金額僅1,107億元，後市未必會一沽到底。不過，老古之前一直提醒缸邊友要小心恒指跌穿10天線，短期內若然唔可以重返其上，早前低位有撈貨的朋友都係時候分段食胡。
而屬於港股定海神針級別的騰訊控股(00700)，係咪都要考慮食胡呢？睇番其走勢，3月19日最低見325.2元，其後股價一直反覆向上，惟延伸至今的升軌喺尋日正式跌穿，昨股價一度跌至396.6元，貼近393元水平，雖然最終收市險守400元關，惟上升趨勢已破，後市繼續調整的機會唔細。有心入市的股友，宜留意20天線385元水平可唔可以守得住，屆時再入市都未遲。
東網財經專欄作者 古勝
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