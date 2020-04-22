【專家點評】陳錦興：高鑫零售營運模式可取

高鑫零售去年收入954億人民幣(下同)，按年下降4%，錄得純利28億元，增長14.4%，每股盈利30分。末期息15港仙，增派1港仙。年內，同店銷售增長為-1.01%。毛利257.31億元，上升2.4%；毛利率25.3%，增加0.5個百分點。旗下的雙品牌(大潤發及歐尚)門店開始整合營運系統及供應鏈。目前，門店整合已大致完成。

在重構大賣場部分，高鑫主張把專業品類的零售交專業的人來做，所以把家電部分交由蘇寧代為經營管理。另外專注於生鮮食品品類，希望成為生鮮食品零售專家。2019年度，高鑫已經完成10家門店的重構，在2020年會加速推動大賣場的重構，計劃改造50家門店。

高鑫已建立起線上線下的新零售模式，與阿里巴巴的合作亦良好，其新零售業務的潛力料有更佳的發揮。預期今年首季同店銷售錄高單位數增長，而全年盈利增長水平與去年相若，現價市盈率約30倍，估值合理，建議11.5元吸納，目標價13元，止蝕定於10.4元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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