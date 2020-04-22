【專家點評】王昕媛：油價大跌　咩行業最吃香？

昨日4月20日5月份WTI期油收市報-37美元/桶，這是WTI油價第一次跌至負數。為甚麼出現如此大的波動呢？本次暴跌主要是因為投資人平掉5月合約，因為5月份合約最後一個交易日為4月21日，如果到期沒有賣出，那麼就要進行實物交割，需要投資人用管道或者石油桶把油運走。

這個事情對於很多投資人來講，並不現實，因為很多以WTI期貨為底層資產的金融產品，並不實際擁有底層資產，這個概念類似於合成ETF的概念。因此，在交割前夕，一般會賣出即期，同時買入下期，降低波動率。比如，市場最大的USO EFT，這是全球最大的跟蹤WTI的ETF，這個ETF每月在5-13號期間，就會完成Rollover的操作。因此，我們認為，市場上的熟手是不會犯這種低級錯誤的，更可能是一些新進入市場的投機者所為。

雖然5月份期油價格跌至負數，但是6月份價格依然在20美元/桶樓上，因此，顯示投資人依然看好長期油價。那麼是不是我們可以考慮把即期的買了，存回去呢？根據市場統計，目前Cushing地區目前存儲運力已經達到上限的70%，市場目前每天靜態的存儲空間為2,000萬桶/天（不考慮動態消耗）。同時，海上浮存運力同樣有限，目前全球有800+VCLL船，其中80+用來飄在海上存油，且這個數據還在不斷上升。因此，在疫情當前，原油消費不如以往，OPEC諸國減產還沒徹底執行的前提，原油存儲能力是市場香餑餑。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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