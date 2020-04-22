ASM太平洋首季少賺79%　料次季新增訂單錄雙位數跌幅

公司指出，今年伊始，集團1月錄得的新增訂單總額強勁，惟其動力於2月因2019冠狀病毒病於中國爆發影響而受到干擾，但3月新增訂單總額已恢復正常，僅錄得少量訂單取消。今年首季度，由中國、台灣及韓國的客戶所帶動，集團新增訂單總額按年錄得強勁的雙位數百分比增長，增長原因包括5G基建建設、中國半導體供應鏈本地化、光電市場復甦及集團在先進封裝市場的強勁地位。

於該公告日，集團於中國的生產廠房已經有接近百分之百的僱員重回工作崗位。集團因農曆新年假期延長及隨後限制出行損失部分產能。當集團中國廠房因疫情爆發而長時間關閉重開後，集團的中國生產團隊展示其強大的靭性。另外，集團其他兩個位於馬來西亞和新加坡的主要生產設施亦受到影響。

展望未來，集團認為，由於史無前例的新冠肺炎全球大流行構成的負面影響，今年第2季度的新增訂單將按季錄得雙位數百分比減少。儘管到目前為止，物料分部4月新增訂單繼續錄得強勁動力，然而對SEMI分部傳統工具的需求動力並不殷切。

該集團預期第2季度收入將介乎5億至5.8億美元，毛利率將介乎34.5%至36.5%。

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