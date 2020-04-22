【專家點評】梁冠業：港股估值吸引　長線睇升

受疫情影響，全球股市包括港股，於第一季度普遍大幅下滑，恒指市帳率(PB)曾經跌至低於1倍(約為23,400點)。這是一個關鍵點，因爲歷史上只有兩次輕微跌穿這個水平，包括1998年亞洲金融危機以及2016年A股熔斷。儘管恒指近期已經稍爲回升，但以現時約24,000點計，PB仍僅是1.02倍，比2008年全球金融危機的低點1.08倍要低。

雖然港股仍面臨短期風險，預計仍會受不同消息和新聞(包括疫情和經濟/企業數據等)影響，但相對美國及其他市場，利淡因素自從去年到現在已經大致反映(包括貿易戰影響、中國經濟放緩，香港經濟因社會事件和疫情而放緩、環球經濟動盪、疫情導致停擺)。因此，現時基本上已經沒有太多負面因素是從未反映，再大跌空間應該有限。

從估值數據來看，我們認為長線大市在現水平極具投資價值，尤其是過去三次當恒指跌至PB約1倍的低位的時候，恒指於未來12個月內都出現比較明顯反彈(約30至80%)。撇除這3次，2003年SARS的股市表現情況也相若，也是疫情發生時急跌，然後急速反彈。

我們亦認爲港股開始呈現幾個長線利好因素，包括：

1)近乎全球政府都在推動史無前例的量寬措施，確保金融市場穩定；低息環境也傳統利好股票市場。

2)內地3月份開始復工後，多個行業的營銷數據明顯較1月及2月份改善。我們預計第二季度將逐漸恢復正常。當市場完全消化1月及2月份，甚至第一季度較差的經濟/企業數據後，投資氣氛將復甦。今年第一季度的低基數也會為未來鋪排較亮麗的增長數字。

3)內地資金開始於之前22,000至23,000點水平明顯流入港股ETF和個別板塊（如科技、新經濟、內銀）等。過去幾年我們亦看到「北水」對於港股市場是有領頭羊作用。

4)港股上市公司普遍財政相對穩健，破產風險較低。因此可趁現時低潮時部署盈利反彈。就算反彈可能需要時間，但港股在全球股息率仍維持偏高(平均稍高於3%)，長線具吸引力。

總體來説，從不同角度來看，現時是長線吸納優質行業龍頭以及藍籌的好時機。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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