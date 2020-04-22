【股民熱話】市場亂象頻生　最令人擔心係呢兩個字…

今年以來，環球市場實在太多「詭異」的事情出現，令人心惶恐不安，信心動搖，就如暴風兩來臨的前夕。

●香港禍兮福所倚…

首先，今年1月春節前內地爆發新冠肺炎疫情，其實經歷過2003年沙士，了解起因，對於內地再現疫情，香港人應該並不太意外，反而正正是經歷2003年的疫情，故對於防疫的意識極高。偏偏不知道是禍是福，去年6月以來一場社會動盪，令春節訪港內地旅客大減，大大降低了輸入感染個案的風險，免卻出現被病毒「滅族」的場面，至今香港的疫情總算是可控，而內地亦在執行嚴格的封城令下成功控制疫情。

●歐美疫情大爆發…

「詭異」的事情，發生並不在中、港，而在歐、美。誰料到擁有先進醫療技術及資訊科技的西方國家，竟然在防疫上慢三拍，弄得疫情擴散，就連英國王儲、首相都染病，美國得病死亡的人數更超過四萬人，歐洲如英國及意大利的情況都十分糟糕，至今歐、美地區尚未完全受控。這個局面，確實是令人意外。

●國際油價首見負值…

在全球經濟備受疫情打擊之下，航空、製造等行業對石油的需求急降，萬料不到俄羅斯與沙特阿拉伯就減產現分歧，引發國際油價大跌。雖然在美國總統特朗普的主導下，最終沙俄等達成減產協議，可是5月才實施，遠水難救近火。

在美國油產過剩，油儲設施嚴重短缺之下，油商寧付出代價也要平倉甩手，弄得周一(20日)5月紐約期油價格跌至-37美元收市。過去做「油王」，代表財富與權力，豈料如今石油如垃圾，環保問題又不能掉落海，油商為求甩手只有貼錢搵「收買佬」。油價見負值，已嚴重打擊油市信心，亦影響大部分油企財務狀況，債市危機絕非危言聳聽！

另一角度睇，無論如何，石油期貨合約方該履行合約，交易商亦可選擇展望至下月合約，是否有必要如此負價大屠殺？而監管當局又大開綠燈不過問？若然真的純綷是供遠大於求的問題，理論上6月合約亦會跟跌，偏偏5、6月合約差價竟一度高達約每桶60美元，整件事太不尋常，也許又是產油國之間的博弈，局外人難以看透。

●東北亞政局突生變…

此外，周二(21日)突然傳來北韓領導人金正恩做手術情況危急。此消息震撼全球，皆因此君一向以強勢示人，沒料到突然會倒在病塌上。北韓局勢一旦生變，中、美、俄如何在東北亞布局。國際形勢詭譎多變，實在令投資者感到措手不及。

●好事多磨壞事不絕…

今年東京奧運、歐洲國家盃通通因為疫情而要延期，也是意料之外。呢兩大盛事，非獨體壇大事。日本為了預備東京奧運，作出重大投資，就是因為憧憬可如期舉行，所以最初疏於防疫，至如今日本政府還是要將奧運延期舉行，更弄得東京及大阪等7個地區進入緊急狀態為期一個月，全力抗疫。籌備奧運所涉及的投資成本龐大，一年後的市道又是甚麼光景？造成的經濟損失實在難以估量。盛事沒成，壞事續來，正正就是市場現況。

諸如此類的事件，都令人感到莫名其妙和驚訝。亂局如斯，是否一場世紀大戰的前奏，不得而知。事實上，如今在美國，無論是那一個黨派，都可憑反華而取得選票。在政客眼內，如何才能轉移國內對經濟衰退的不滿？如何可以令能源價格絕地反擊？又如何能在經濟衰退下重新撓動投資(尤指軍工業)？相信這些問題，都不難人聯想到兩個字，就係「戰爭」。

有指今年是約廿年一遇的土、木星相遇，會為地球帶來厄運，代表世界政局、天災、人禍降臨。今年至今為止所發生的事情，不禁令人對天文現象的啟示感嘆服。年內餘下時間，大家都要繼續在惶恐下過活，凡事不能冒進，以守代攻。畢竟眼前太多市場異象，且事關重大，只怕必要藉一場更大的風暴，才能令一切重新開始納入正軌。若然國際形勢真的轉趨緊張，全球經濟不但難以迅速復甦，衰退的風險不斷加大，股市也許尚會再尋底。對香港而言，最可怕的事情，莫過於中國資產價格及香港樓價大幅調整，兩者皆以足令香港經濟徹徹底底的無險可守，還望今年可以平穩度過，否則香港人的苦日子，還遠未見盡頭！

東網財經專欄作者 帥哥

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