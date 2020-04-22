【市前重點睇】道指挫631點 6月期油續瀉
2020年04月22日 08:04
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企100.25，離岸人民幣(CNH)跌至7.1028，港匯觸及7.75，美元兌日圓處107.71，歐元見1.0856，英鎊於1.23水平上落。金價報1,689美元。布油挫至19.33美元，紐油處13.82美元。道指期貨升近百點。
●港匯再觸發7.75強方兌換保證，金管局注資增至逾43億港元。 https://bit.ly/3bu1lIS
●道指收報23,018點，跌631點或2.67%；標指收報2,736點，跌86點或3.07%；納指收報8,263點，跌297點或3.48%。 https://bit.ly/2KpiyY4
●美國10年期國債孳息率跌3.63點子，報0.5691厘。
●美國原油基金(USO)全日收報2.8美元，跌25.33%。對於油價波動，美國原油基金指出，已將5%的持倉轉換至紐約8月期油；6月和7月期油的佔比分別約40%和55%。
●據報道，美國參議院達成4,840億美元救助方案協議，以應對新冠肺炎疫情。
●美國3月份二手樓銷售按月大跌8.5%，創2015年11月以來最大跌幅，但較市場預期的跌9%溫和，跌至以年率計527萬間，為去年4月以來最少。
●紐約6月期油收報每桶11.57美元，跌43.47%。布蘭特期油收報每桶19.33美元，挫24.4%。
-F三星原油期宣布，鑑於周二(21日)6月紐約期油價格大跌，不排除重演5月紐油跌至零甚至負值，因此決定不久後將現時持有的所有紐約期油合約由6月轉倉至9月。
-石油輸出國組織(OPEC)聯同俄羅斯等原先盟友(俗稱OPEC+)周二召開能源部長緊急電話會議，討論油價暴跌問題，儘管國際能源署署長敦促更快更大幅減產，但會後聲明顯示OPEC+沒有就任何新措施達成協議。
●港股ADR指數收報23,468點，跌324點或1.38%。
●即月恒生指數夜期收報23,418點，跌312點，低水376點，成交28,558張。
●紐約期金收報每安士1,687.8美元，跌23.4美元或1.4%，創近兩周收市新低。
●英國富時100指數收報5,641點，跌171點或2.96%；法國CAC指數收報4,357點，跌170點或3.77%；德國DAX指數收報10,249點，跌426點或3.99%。 https://bit.ly/3eFmpOx
●墨西哥央行意外將關鍵利率下調0.5厘，至6厘。
●中國首季對外非金融類直接投資微跌0.6%。
●中國決定將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以釋放更多信貸支持小微企業。此外，還將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合績效考核指標中的權重提升至10%以上。
●國泰勢再錄巨額燃油對沖虧損。 https://bit.ly/2ytvolr
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！