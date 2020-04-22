【市前重點睇】道指挫631點　6月期油續瀉

●美匯指數企100.25，離岸人民幣(CNH)跌至7.1028，港匯觸及7.75，美元兌日圓處107.71，歐元見1.0856，英鎊於1.23水平上落。金價報1,689美元。布油挫至19.33美元，紐油處13.82美元。道指期貨升近百點。

●美國10年期國債孳息率跌3.63點子，報0.5691厘。

●美國原油基金(USO)全日收報2.8美元，跌25.33%。對於油價波動，美國原油基金指出，已將5%的持倉轉換至紐約8月期油；6月和7月期油的佔比分別約40%和55%。

●據報道，美國參議院達成4,840億美元救助方案協議，以應對新冠肺炎疫情。

●美國3月份二手樓銷售按月大跌8.5%，創2015年11月以來最大跌幅，但較市場預期的跌9%溫和，跌至以年率計527萬間，為去年4月以來最少。

●紐約6月期油收報每桶11.57美元，跌43.47%。布蘭特期油收報每桶19.33美元，挫24.4%。

-F三星原油期宣布，鑑於周二(21日)6月紐約期油價格大跌，不排除重演5月紐油跌至零甚至負值，因此決定不久後將現時持有的所有紐約期油合約由6月轉倉至9月。

-石油輸出國組織(OPEC)聯同俄羅斯等原先盟友(俗稱OPEC+)周二召開能源部長緊急電話會議，討論油價暴跌問題，儘管國際能源署署長敦促更快更大幅減產，但會後聲明顯示OPEC+沒有就任何新措施達成協議。

●港股ADR指數收報23,468點，跌324點或1.38%。

●即月恒生指數夜期收報23,418點，跌312點，低水376點，成交28,558張。

●紐約期金收報每安士1,687.8美元，跌23.4美元或1.4%，創近兩周收市新低。

●墨西哥央行意外將關鍵利率下調0.5厘，至6厘。

●中國首季對外非金融類直接投資微跌0.6%。

●中國決定將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以釋放更多信貸支持小微企業。此外，還將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合績效考核指標中的權重提升至10%以上。

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