【專家點評】陳樂怡：大興5G基建　京信通信獲益

香港政府宣布，延長限聚令至5月7日，惟撤銷限制飲食場所最多只可坐半數座位的要求。消息對餐飲業界有輕微紓緩作用，但餐飲股在內的本港消費股仍然普遍下跌。事實上，訪港旅客暴跌，本地消費意欲疲弱，社交活動受限，對消費行業收入構成嚴重打擊。即使獲發補貼工資等企業援助措施，行業營運環境仍然十分困難，短線反彈空間有限。

展望後市，港股周二失守10天線(24,139點)及23,800點，短線技術走勢轉弱。不過，中國復工後疫情穩定，而且預期中國政策短期將有更多刺激經濟措施推出，港股在低位有一定承接，主要支持位在23,000點。另一方面，中資股步入季績期，企業展望料會成為市場焦點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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