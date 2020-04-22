【專家點評】陳樂怡：大興5G基建 京信通信獲益
2020年04月22日 08:45
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5月期油暴跌，並首現負數，另有傳北韓領導人金正恩病危，拖累市場氣氛，港股周二跌536點至23,793點，失守10天線(24,136點)及23,800點。國指跌209點至9,614點。大市成交額為1,108億元。藍籌股普遍向下，騰訊(00700)跌2.0%，友邦(01299)跌2.8%。石油相關股受壓，中海油(00883)挫2.9%，三星原油期貨(03175)瀉14.2%。
中資電訊股陸續公布業績，中移動(00941)打響頭炮，首季EBITDA按年降5.8%，純利則微降0.8%，業績大致符合預期。受累新冠肺炎疫情影響，移動用戶人數下跌，但另一方面移動業務價格戰穩定下來，ARPU跌幅收窄，有助於抵銷用戶下降的影響。展望未來，基於5G初期需要投入成本，預期中資電訊商今年盈利持平或微跌。儘管如此，中移動及中電信(00728)仍然會維持派息穩定，而5G收入增長動力料於2021年反映出來，以上企業為穩健投資之選。
香港政府宣布，延長限聚令至5月7日，惟撤銷限制飲食場所最多只可坐半數座位的要求。消息對餐飲業界有輕微紓緩作用，但餐飲股在內的本港消費股仍然普遍下跌。事實上，訪港旅客暴跌，本地消費意欲疲弱，社交活動受限，對消費行業收入構成嚴重打擊。即使獲發補貼工資等企業援助措施，行業營運環境仍然十分困難，短線反彈空間有限。
展望後市，港股周二失守10天線(24,139點)及23,800點，短線技術走勢轉弱。不過，中國復工後疫情穩定，而且預期中國政策短期將有更多刺激經濟措施推出，港股在低位有一定承接，主要支持位在23,000點。另一方面，中資股步入季績期，企業展望料會成為市場焦點。
個股方面，2020年為全球5G大規模商用年，5G電訊設備訂單增長料會加快，電信基礎設施和設備投資開始另一個上升周期。京信通信(02342)為國內領先的無線通訊解決方案供應商，為全球領先的基站天綫供應商，主要客戶為國內三大電訊商。受益於5G逐步進入積極的規模建設，京信通信轉虧為盈，錄得純利1.52億元，毛利率亦增加4.9個百分點至30.7%。2020財年預測市盈率為25倍，估值非常合理，目標價3.7元，止蝕價3.1元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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