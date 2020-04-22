【專家點評】鄭勤龍：港股反彈浪完成　後市築底

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山澤損》變《雷澤歸妹》之中。在《易經》，「澤」為水勢蓄聚的最低處。今「損」卦和「歸妹」卦皆帶有「澤」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內或將築底。

承接上周預示恒指走勢見阻力的「泰」卦和「謙」卦，指數雖曾高見24,666點，欲挑戰25,231至24,657的下跌裂口，但奈何最終無功而回，可算是應驗了《泰‧九二》：「包荒，用馮河，不遐遺，朋亡。」的爻辭卦象。

《象》曰：「山下有澤，損，君子以懲忿窒欲。」大意是要告誡投資者要去除多餘的慾望。回顧恒指近日曾兩度欲試跨越「馮河」回補裂口，皆遇上沉重阻力，相信裂口在短期內實在難以回補。

加上「歸妹」卦中亦帶有回吐的含意，《序卦》曰：「漸者進也。進必有所歸，故受之以歸妹。」大意是指物極必反的道理。雖然大市已連日下跌了約800點，但綜合了卦象的分析，相信近日大市的短期反彈浪或已完成，並且將進入築底的格局。

玄學金融家 鄭勤龍

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