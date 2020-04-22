墨西哥央行意外降關鍵利率0.5厘　料上半年經濟收縮逾5%

墨西哥央行周二(21日)意外將關鍵利率下調0.5厘，至6厘。央行稱，考慮到新冠肺炎疫情給通脹、經濟活動和金融市場帶來的風險，貨幣政策和整個經濟都面臨重大挑戰。

央行預測，新冠肺炎疫情對當地經濟活動造成負面影響，可能導致該國上半年的經濟增長出現重大收縮。儘管疫情影響的程度和持續時間仍未知，而且由於可獲得的資訊仍然有限，初步估計，與2019年同期相比，2020年上半年國內生產總值(GDP)可能收縮5%以上，意味着經濟衰退的情況正明顯擴大。

此外，央行將採取其他措施，以促進金融市場的有序行為、強化信貸管道並為金融體系的健康發展提供流動性。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200