美石油業促特朗普向中國施壓　履行採購能源協議

外電報道，美國原油期貨價格史詩式暴跌至負值後，美國勘探與生產委員會於周二(21日)致函美國貿易代表萊蒂澤，呼籲特朗普政府向中國施壓，要求中方必須履行今年1月簽署的中美貿易協議，在兩年內採購總值524億美元(約4,087億港元)的美國能源產品。

該委員會的執行長Anne Bradbury表示，中國在2020年首幾個月僅購買極小量的美國原油，但同時增加從沙特阿拉伯和俄羅斯的原油購買量。認為中國政府必須採取必要步驟，以維持作為美國可信賴的貿易夥伴的良好信譽，而不是增加從俄羅斯和沙特阿拉伯等國家的進口。

Bradbury續稱，行業正處關鍵時刻，必須採取一切可能措施以減輕原油供過於求的影響，解決美國獨立生產商面臨的存儲能力問題，尤其是要讓中國承擔對美國的貿易義務。

美國勘探與生產委員會代表美國25家最大的獨立石油與天然氣探勘和生產公司。

根據中美首階段貿易協議，中方同意在第一年增加採購價值185億美元的美國能源產品，第2年採購339億美元。

不過，分析開始質疑中方能否履行承諾，因中方在2019年首11個月因對美國石油徵收5%進口關稅，向美國進口的原油較2018年的高峰劇減43%，減至每天約13.87萬桶。高盛分析師估計，中方如要履行協議，今年每天要進口50萬桶原油，明年每天進口80萬桶。

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