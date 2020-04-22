三星資產：F三星原油期已完成期貨合約轉倉
2020年04月22日 10:02
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期油ETF(交易所買賣基金)觸發爆煲憂慮，焦點ETF、F三星原油期(03175)再急瀉逾40%，成交額逾6億元。三星資產運用(香港)在周三早間接受查詢時表示，其管理的F三星原油期，於周二晚上發通告不久，以及獲證監會批准後，已經全數把持有的2020年6月WTI期貨合約轉到2020年9月合約，亦即轉倉活動已經完成，該ETF現時只持有2020年9月WTI期貨合約。
該行表示，這次轉倉是一次性特別操作，而該ETF周三早間價格下跌逾40%，與期貨轉倉活動沒有關係。現時此ETF的價格變動會跟隨2020年9月WTI期貨合約走勢。
該行通告亦提到，2020年9月合約的價格可能會大幅下跌至零或負值。在最壞的情況下，此ETF的資產淨值可能會下跌至零，而投資者可能會損失其在ETF的全部投資。
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