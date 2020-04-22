三星資產：F三星原油期已完成期貨合約轉倉

該行表示，這次轉倉是一次性特別操作，而該ETF周三早間價格下跌逾40%，與期貨轉倉活動沒有關係。現時此ETF的價格變動會跟隨2020年9月WTI期貨合約走勢。

該行通告亦提到，2020年9月合約的價格可能會大幅下跌至零或負值。在最壞的情況下，此ETF的資產淨值可能會下跌至零，而投資者可能會損失其在ETF的全部投資。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200