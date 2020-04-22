新冠肺炎：Gucci首季銷售額急挫逾兩成

新冠肺炎疫情波及全球，重創零售業，Gucci母公司開雲集團(Kering)公布首季整體銷售額跌15.4%，至32億歐元，當中Gucci銷售額急挫23.2%，而Saint Laurent則跌13.8%。集團總務總監Jean-Marc Duplaix稱，由於全球仍有很多地方的分店處於臨時關閉狀態，因此難以預測業務何時會改善。

去年年底，中國先爆發新冠肺炎疫情，其後於今年年初蔓延至其他國家，包括意大利、法國和美國在內的幾個歐、美國家開始封城應對。

隨着中國因疫情的封鎖結束，中國的銷售前景正在改善，Duplaix指出，4月初集團在中國的大多數品牌都有改善及積極的趨勢，因遊客消費回歸，被抑制的需求恢復，支持集團業務的復甦。不過，目前談論反彈的幅度還為時尚早，因部分商店只是於3月底才重新開業，而北京仍有限制，集團必須非常謹慎，因為自從商店能夠重新開業以來，集團只有幾周的時間進行分析。

至於香港，持續的社會衝突令去年銷售額受壓，由於旅客減少，對其業務亦錄得極大的破壞。

另外，由於大部分西方國家封城至5月，預計歐美地區6或7月前都不會出現顯著的復甦。

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