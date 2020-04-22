東曜藥業曾飆54% 朴欣汀臨床試驗有進展
2020年04月22日 10:25
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未有盈利生物科技公司東曜藥業(01875)旗下藥物朴欣汀臨床試驗有進展，股價抽升54%，高見6.2港元，暫升幅收窄至不足四成，仍是升幅最大港股。
該公司宣布，TAB008的隨機III期臨床試驗最近達到了預設的主要終點。比較了TAB008和阿瓦斯汀(Avastin)的療效，是通過評估治療開始後18周(即6個周期)內兩組患者的客觀緩解率(ORR)來進行。集團將繼續如期推進TAB008的新藥申請(NDA)。
東曜藥業指出，TAB008是一種抗血管內皮細胞生長因子單克隆抗體(抗VEGF mAb)在研藥物，為貝伐珠單抗(bevacizumab，以阿瓦斯汀的品牌名稱銷售)的在研生物類似藥。阿瓦斯汀一直是最廣泛使用的抗VEGF mAb藥物，自2004年進入市場以來，其療效及安全性得到了廣泛的實踐證明。集團擬使用「朴欣汀(Pusintin)」作為TAB008的品牌名稱。TAB008目前是集團進度最快的在研生物藥，也是公司之核心產品。
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