港股格局：張智威料於兩萬四關徘徊
2020年04月22日 10:31
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信誠證券聯席董事張智威表示，近期因為油價波動，引發美股再一次下挫，港股亦跌穿兩萬四關口，但認為大市仍處於上落市格局。他補充，紐約期油日前出現負數，主要由於結算死線臨近，儲油倉庫緊張而造成，料只是短期問題，情況未必如想像中差。恒指雖然已失守兩萬四關口，但跌幅唔算深，技術上若能守穩4月2日低位22,756點，毋須看得太悲。而美國表示將重啟經濟，內地亦已陸續復工，經濟有望逐步恢復，加上環球央行「放水」，料恒指將在兩萬四附近徘徊。
石油股近期跟隨油價向下，其中三星資產發出通告稱，決定為其發行的F三星原油期(03175)啟動轉倉計劃，資產配置調換為持有較長期的紐約9月期油合約，並提醒最壞情況下，該ETF的資產淨值或歸零。張認為，F三星原油期風險頗高，值博率不高，最多只能投機性部署。
中國生物製藥(01177)股東日前配售現有股份，翰森製藥(03692)亦折讓近6%配股，之後股價都有沽壓。張指出，新冠肺炎疫情下，部分醫藥股如阿里健康(00241)跑贏大市，建議投資者可以留意線上醫療股。
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