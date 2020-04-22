港股格局：張智威料於兩萬四關徘徊

信誠證券聯席董事張智威表示，近期因為油價波動，引發美股再一次下挫，港股亦跌穿兩萬四關口，但認為大市仍處於上落市格局。他補充，紐約期油日前出現負數，主要由於結算死線臨近，儲油倉庫緊張而造成，料只是短期問題，情況未必如想像中差。恒指雖然已失守兩萬四關口，但跌幅唔算深，技術上若能守穩4月2日低位22,756點，毋須看得太悲。而美國表示將重啟經濟，內地亦已陸續復工，經濟有望逐步恢復，加上環球央行「放水」，料恒指將在兩萬四附近徘徊。

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