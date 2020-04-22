新冠肺炎：銀保監會已對逾8800億人幣貸款實施延期還款

為減低擴散風險，新冠肺炎疫情期間全球停工停課，中國銀保監會副主席黃洪稱，疫情對內地經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，貸款逾期及違約情況增多，不良貸款亦上升，但銀行業仍保持較強風險抵禦能力，各項監管指標均處於較高水平。

黃指出，截止目前，除湖北外，全國銀行保險機構復工率約97%，銀行保險網點復工率達到99%，湖北轄內已有逾60%的銀行保險機構、90%的銀行保險網點復工，武漢轄內銀行保險機構員工到崗率、網點復工率穩步提升，基本金融服務得到有效保障。

黃又指，對企業貸款實施延期還本付息政策，目前已對約8,800多億元人民幣(下同)貸款本息實施延期還款，並靈活安排個人住房按揭貸款及消費貸款還款計劃，有效減輕企業與居民的還款壓力。

一季度末普惠型小微企業貸款按年增25.93%，五家大型銀行新發放普惠型小微企業貸款利率4.3%，在2019年基礎上進一步下降0.3個百分點。另外，首季度對企業、商戶和個人經營者發放的信用貸款增加2.5萬億元，增量接近去年同期的2倍。

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