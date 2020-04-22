【大行觀點】美銀下調滙豐2020及2021年度每股盈利預測
2020年04月22日 10:57
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關於有報道指新加波興隆石油交易商面臨倒閉，而滙豐控股(00005)被列為牽頭貸方，敞口為6億美元，美銀證券最新發表的研究告指出，滙豐作為全球領先的貿易融資銀行，相關敞口佔其普通股一級資本的比例有限，實不足為奇。該行維持給予滙豐「中性」的投資評級，目標價460元便士(約43.98港元)。
滙豐昨日(21日)英國收市價為399.3便士，而今日在港即市報價為38.6元，跌1.4%。
該行認為，滙豐將事件所涉及的損失減至最少，但由於油價衝擊如此嚴重，該行還是將滙豐2020年的損益減值預估上調14億美元(折合約109億港元)，其中今次事件相關的撥備金額佔約4億美元(折合約31億港元)。
報告預期，滙豐2020年首季度稅前利潤約34.79億美元，普通股一級資本比率料為14.6%，同比下降50個點子，預計受英國相關的監察限制下，滙豐不會在首季度業績就何時恢復派息作任何評論。同時，該行將滙豐的2020及2021年度的每股盈利預測，由原先估計分別為0.43美元及0.48美元，降至分別為0.4美元及0.47美元，下調幅度分別為6.9%及2%；而2022年度的每股盈利預測則由原先的0.55美元上調至0.56美元。
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